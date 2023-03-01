Akif Beki: Hazır mezarın gömülecek ölüsü yok

Enkazdan sağ kurtaramadıklarınızı çok iyi defnetmekle avunacağınızı, avutulabileceğinizi söyleseler inanır mıydınız?

Kefen bulunamadığı için cesetler battaniyeye sarılıp ya da ceset torbalarıyla gömülüyor. Diyanet ise toplu definler için yürek sızlatan bir fetva yayınladı.” “Binlerce kişi, yakınları için sosyal medyada kefen çağrısı” yapmış. “Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Seracettin Yıldız”, iki fetva paylaşmış. İmkan yoksa cenazelerin yıkanmadan teyemmümle ve ceset torbasıyla gömülmesine “caizdir” diyor. Kefenin cebini bırakın; ölenin sarılacak kefeni, kaldırılacak cenazesi, hazır mezarın gömülecek ölüsü yok.

Akif Beki’nin yazısı