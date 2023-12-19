Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Gerçek enflasyonu TÜİK’e sormuyor, Sadık Abi’ye soruyor

Kendisi, görevi enflasyonla mücadele olan kurumun başında. Fakat gerçek enflasyonu TÜİK’ten sormuyor, apartman görevlileri Sadık Abi’den soruyormuş. Hürriyet’e tam sayfa röportaj verdi, orada söylüyor.

Sadık Abi; Merkez’in Başkanı’na, enflasyondaki düşüşü yanlış bildiğini nasıl ispatlıyor, derseniz…


Soğan fiyatıyla… ‘Sandığın gibi değil, inmedi, inanmıyorsan git de bir markete bak’ diyerek.

MB Başkanı da soğanın ucuzlamadığını, hayat pahalılığı ve mutfaktaki yangının sürdüğünü oradan ölçüyor.

İstanbul’da kiralar yüksek olduğu için ayrı ev tutamayıp annesine yerleşmiş. Onu da bilelim istiyor.

Ayrıca fakirlikten geldiğini, parasızlıktan kıvrandığı günler olduğunu, ABD’deyken başlarda uçak bileti alamadığı için ailesini görmeye dahi gelemediğini de sunuyor dikkatimize.

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

Marvel, Jonathan Majors’u kovdu

Jonathan Majors, eski sevgilisi Grace Jabbari’ye saldırdığı için yargılandığı davada suçlu bulununca Marvel Stüdyoları oyuncuyla yolunu ayırdı.

İzlanda’da yanardağ patladı

İzlanda’nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası’nda bulunan bir yanardağ, haftalardır süren depremlerin ardından patladı.