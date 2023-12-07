Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP’li Mahmut Tanal’ın soru önergesine cevaben şöyle demiş:

“İsrail’le 74 yıllık geçmişi bulunan ilişkilerimiz, hiçbir zaman Filistin’in haklı davası hilafına yürütülmemiştir.”

Bana da sorarsanız yanlışı yok, doğru yaklaşım.

Fakat İsrail’le ticarete devam etmenin, para için ordusunu giydirip doyurmanın Gazze’ye zararı yoksa… Kadıköy’deki hamburgercide yiyip Üsküdar’daki kahvecide içmemizin ne zararı var da boykota çağrılıyoruz? Diyanet Reisi, güdümlü STK’lar, iktidar medyası niye öncülük ediyor çağrılara?

İsrail’le ticaretin bile sakıncası yok madem; kendi işletmelerimizi boykota katılmayanlar ne demeye kınanıp taciz ediliyor, hatta saldırıya uğruyorlar?

Bu soru, Dışişleri’nin yaklaşımı kadar meşru ve haklıdır. Ve bu soruyu davet eden şey, yine iktidarın kendi söylemleri.

Gazze’yi savunmak; Mekke’yi, Kudüs’ü, İstanbul’u savunmaktır, derseniz buna uygun bir tepki göstermeniz beklenir.

Böyle bir tehdide verilecek orantılı cevap, ticarete devam mıdır?

Akif Beki’nin yazısı