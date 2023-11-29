Akif Beki: Fatih Terim saptırması

O konuşursa saadet zincirine kaptırılan paraların nereye kaybolduğu çözülür, arkası çorap söküğü gibi gelir, gizem kalmaz, zannediliyor.

Yanılıyorlar.

Fatih Terim konuşursa saadet zincirinin nasıl başladığı belki anlaşılabilir. Arda, Emre, Semih gibi futbolcuların zincire nasıl girdiği, banka müdiresi Seçil Erzan’a gözü kapalı güvenip milyon dolarları nasıl elden verebildikleri de.

Hatta belki Seçil Erzan’ın, deli faiz vaadiyle topladığı paraları ne yaptığı, nereye kaçırdığı ya da nerede batırdığı dahi çıkabilir ortaya.

Sonuçta fonzedeler, birbirini çekmiş zincire. Sonra gelenin parasından da pay almışlar.

Arda’nın, Emre’nin kaptırdığı paraların bir kısmı, parasını kurtarıp üste kâra da geçen kim varsa onlarda.

Aralarındaki konuşma kayıtları gösteriyor ki, Arda da foncu Erzan’ın ağzından onu almaya çalışmış. Hoca’ya, Semih’e mi gitmişti yoksa buharlaşan paralar?

Dolayısıyla evet; İmparator Terim konuşursa fonzedelerin, birbirlerinin dolandırılmasına yardımları dokundu mu, arkadaşlarının para kaptırmasında ne rol oynadılar, ne çıkar gördüler, aydınlanabilir.

Foncu Erzan, Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’ninkini bir başkasına giydirmiş. Fonzede Ali, şimdi külahının izini sürüyor, acaba kimin başında? Kimin parası, en son kimin cebinde kaldı?

Akif Beki’nin yazısı