Akif Beki: Diyanet Reisi’nin el kadar bebelere verdiği mesaja bakın

Diyanet Başkanı Erbaş, el kadar çocuklardan yüreklerinde kin ve nefret beslemelerini istiyordu.

Hoca, önceki gün Yaşamkent Hz. Aişe 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Çukurambar Diyanet Gençlik Merkezi açılışlarına katılmıştı.

Vatanını, milletini, devletini seven gençler yetiştirdiklerini söyledikten sonra şöyle devam ediyordu:

“Milletine, devletine hainlik yapanlara karşı içinde ve yüreğinde bir nefret besleyen gençler olsun. Öyle değil mi? Biz bir kötülük gördüğümüz zaman onu elimizle düzeltmek lazım. Elimizle düzeltemiyorsak dilimizle düzeltmemiz lazım. Dilimizle de düzeltemiyorsak kalbimizle o kötülükten nefret etmemiz lazım. Peygamber Efendimizin verdiği ölçü bu…”

Diyanet Reisi’nin el kadar bebelere verdiği mesaja bakın. Sevdireceğine, nefret ettiriyor.

Öç ve nefret tacirleri, halkı birbirine karşı alabildiğine kin ve düşmanlıĝa tahrik ederken Diyanet’in çocuklara öğüdü, bu olmamalıydı.

Zaten kara propaganda sağ olsun, siyasetçiler her seçim yeterince kızıştırıyor, kin ve düşmanlıkla dolduruluyoruz. Nefret tohumları ekmekte bari Diyanet eksik kalsın.

Akif Beki’nin yazısı