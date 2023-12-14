Akif Beki: Din ve vatan elden giderken para kaybetmenin hesabı mı yapılır?

İktidarın, İsrail’e karşı dediğiyle yaptığı örtüşmüyor. Söylemi, eylemine uygun değil. Eylemi de söylemine.

Bu da sorgulanmasın, konuşulmasın mı?

Filan kahveden içmek, Gazze’ye ihanetse diplomatik ve ticari ilişkileri kesmemek niye değil?

Gazze’yi savunmak, İstanbul’u savunmaksa vatan söz konusu; ticareti kesersek ekonomiye vereceği zararın lâfı mı olur, neden ediliyor?

Ticaretin kesilmesini bekleyenler, nasıl din mücahidi vatanperver olmuyor da Erdoğan’a düşmanlık ve Türkiye’ye saldırmakla suçlanabiliyor?

Gazze düşerse İstanbul, Ayasofya, Kudüs, Mekke ve Medine de düşecekse ne duruyoruz, din ve vatan elden giderken para kaybetmenin hesabı mı yapılır?

Neler yapmadıksa şu Gazze için, en çok şeyi biz yapmışız gibi başkalarına söylenme hakkını da kazandıksa Batı’nın yapmayıp bizim yaptığımız nedir?

Akif Beki’nin yazısı