Akif Beki: Depremde göbeğini kendi kesen köyler

Adıyaman’ın dağ beldesi Yaylakonak’tan dönerken yazıyorum.

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Şehir merkezinden sonra dağ köylerinde durum ne, görmek istedim. En ağır yıkıma uğrayan 3 deprem ilinden birindeyiz. Afet yönetiminin ulaşamadığı ücra bir belde ve mezralarına yardım nasıl ulaştı?

Yaylakonaklılar, cenazelerinin çoğunu enkazdan kendileri çıkarmış. Göçük altında sıkışanlar, soğuktan donarak ölmüş. Can kayıpları 100’den fazla, yıkılan evse 120’den. İkinci gün öğleden sonra imdatlarına, Mersin itfaiyesi yetişmiş. Sağ arayıp kurtarmak için artık çok geçmiş maalesef. Enkazdan cansız bile çıkaramadıklarına, onlar el atmış.

Sivereklilerin kara gün dostluğunu da unutamıyorlar, yardıma ilk gelenlerden olmuşlar. Sivereklilerden kasıt, Siverek halkı. Bir de teğmenliğini burada yapmış bir jandarma üsteğmenin, Tunceli’den askerini alıp koştuğunu anlatıyorlar. Gözleri dolarak…

Akif Beki’nin yazısı