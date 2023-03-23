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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Depremde çadır dağıtılmasından daha önemli olan, kimin dağıttıydı

İBB’nin Üsküdar’a kurmak istediği Ramazan platformuna zorluk çıkarıldı.

Kurardın, kuramazdın derken AK Partili Üsküdar Belediyesi zabıtalarıyla İBB zabıtaları, meydanda karşı karşıya gelmiş. Polis ayırıyor, düşünün.


İBB, Ramazan’da illa iftar verecekse göz önünde olmayan bir yere çadırını kursun istiyorlar. Engelleme, kaldırma yok yani.

Tıpkı Malatya’da Saadet Partisinin kurduğu aşevindeki gibi. Gitsin başka yere kursun diye kaldırdılar.

Yanlış anlaşılmasın, muhalefetle değil paralel devlet girişimleriyle mücadele ediliyor.

Salgında, muhalefet belediyelerine bedava ekmek dağıttırılmaması da bundan değil miydi?

Halka; salgında ekmek, depremde çadır dağıtılmasından daha önemli olan, kimin dağıttığıydı.

Yardım dağıtılacaksa belediyesi, valisi, hükümetiyle AK Parti dağıtır; muhalefete ne oluyor!

Akif Beki’nin yazısı

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