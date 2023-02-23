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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Deprem hiç yaşanmamış gibi olacak zannediliyor galiba

Deprem yayınları olmasa deprem hiç yaşanmamış gibi olacak zannediliyor galiba.

Cici ekranlarda yıkılmayan Kâhta’yı göstererek, yıkılan Adıyaman’da hayatı nornale dönmüş gibi gösterebilirsin.


Depremzedeleri konuşturup; saray yavrusu gibi çadırda, 5 yıldızlı gemide konaklattıkları, sırtlarına mont giydirip karınlarını üç öğün doyurdukları için yöneticilere teşekkür de ettirebilirsin.

Fakat çadır sıkıntısının hâlâ devam ettiği, 2 haftadan fazladır açıkta bekleyenlerin olduğu, NATO’nun daha dün Pakistan’dan imdadımıza çadır yetiştirmeye çabaladığı gerçeğini değiştirebilir misin?

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Sedat Peker, ‘gizli bağış’ iddiasını yalanladı

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in eşi Özge Peker, Halk TV yayınında düzenlenen bağış kampanyasına katıldıkları iddiasını yalanlayarak, Peker’in depremle ilgi video çekmek için ilgili makamlara müracaatta bulunduğunu söyledi.