Ticaret Bakanlığıyla İletişim Başkanlığının yalanlamaları, birbirini yalanlar mı yahu?

Hiç değilse ağız birliği yapın…

Ticaret Bakanlığı, ocak ayında İsrail’e gitmiş görünenlerin, spor ve av silahlarıyla mühimmatları olduğunu açıklıyor. TÜİK verilerinin, manipüle edilerek başka bir şeymiş gibi yansıtıldığından yakınarak tabii.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de güya manipülasyonlara karşı bir düzeltme yayınlıyor. Silah ve mühimmatların cinsiyle ilgili söylediği, aynı. Fakat Mayıs 2023’ten beri spor ve av silahlarının İsrail’e satılmadığını iddia ediyor.

Ticaret Bakanlığının dediğiyle İletişim Başkanlığının dediği, birbirini nasıl tutmaz! TÜİK kayıtları zaten ayrı telden çalıyor.

Dezenformasyonla böyle mi mücadele edeceksiniz?

Mücadele adına dezenformasyon üretip yayılacaksa olmaz olsun, yere batsın böyle mücadele.

Hem amaç, sadece ama sadece gerçeklerin ortaya çıkmasına hizmetse… Amaç, halkı aydınlatmak için dezenformasyonla mücadeleyse…

Akif Beki’nin yazısı