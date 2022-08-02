Akif Beki: Ankapark’ı çürüten çürüme

800 milyon dolara mal edilen bir tema park, içindeki pahalı oyuncaklarla birlikte çürümeye terk edilmiş.

Eski Başkan Gökçek’le Çevre ve Şehircilik Bakan’ı Kurum’a sorarsanız; CHP’li Mansur Yavaş çürttü. Sırf Gökçek’i ve AK Parti dönemini karalamak için…

Gökçek, çürüyen dinozorları dahi sahiplenmiyor.

Diyor ki: “Bunlar, benim aldığım dinozorlar değil. Mansur Yavaş’ın depodan çıkartıp, halkın önüne atıp ‘bakın Melih Gökçek’in dinozorları’ diye takdim ettikleri, Atatürk Orman Çiftliği hayvanat bahçesinden kalan eski dinozor artıkları. Sırf karalamak için yapıyor.”

Gökçek’in aldığı dinozorların “gözünden ışıklar fırlıyor, pırıl pırıl”mış.

Peki ya daha kurulmadan, kullanılmadan, hatta ambalajı dahi açılmadan hurdaya dönen diğer pahalı oyuncaklar?

Bakan Kurum da Gökçek’e hak veriyor. Yavaş’ı şöyle suçlamıştı:

“Tek bildikleri algı! Kaderine terk edilen Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu yok?”

Kurum, bunu söylediğinde Ankapark’ta Yavaş dönemi henüz 5 gün önce başlamıştı.

Halbuki parkın mazisi, 10 yıl geriye gidiyor.

Akif Beki’nin yazısı