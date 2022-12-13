Akif Beki: AK Partili kardeşim Nebati’ye kulak ver

Ekonomimizi dış güçlerin bozduğuna inanan arkadaşlar; Bakan Nebati neler söylüyor, duyuyor musunuz!

Açın kulağınızı da dinleyin, dün ihracatçılara şu lafları etti:

“Döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil. Dövizdeki artış, benim enflasyon planımı bozar…”

Döviz kurundan şikayet eden kimdi: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe.

Niye şikayet ediyordu peki: Dolar düşük kaldı, olması gereken yerin altında, bu da rekabetçi değil, ihracatçı kaybediyor, enflasyon kadar artması için serbest bırakılması lazım diye.

Ne çıkıyor: TL’nin daha düşeceği, dolarla enflasyonun da daha çıkacağı bir yer olduğu ama seçimden dolayı, şimdilik yapay olarak baskılandığı sonucu.

Akif Beki’nin yazısı