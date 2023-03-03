Akif Beki: ‘Ahlaksız’ Batı’nın ettiğine bak

İsveçli yardım kuruluşu Better Shelter; klimalı çadırlar gönderdi. Konteynere, barakaya benziyorlar. 5 bin çadırın 75’i Hatay’a kuruldu bile.

ABD ordusu, Hatay’a ameliyat ve yoğun bakım üniteleriyle 100 yataklı sahra hastanesi kurdu. Bugün yarın Sağlık Bakanlığımıza devrediyorlar.

Görüntülerine bakıyorum; logolarını nereye basmışlar, kimin bağışı olduğu nerede yazıyor diye. Bir türlü göremiyorum. Gözümüze sokmayı akıl edememişler.

Kızılay Başkanı Kınık, depremin 3. günü Ahbap’a sattıkları çadırları neden AFAD’a göndrmediklerini açıklamıştı.

Depremzedeler açıkta çadır beklerken neden miydi?

Kızılay’ın o elindekiler, AFAD’ın çadır şartnamesindeki logo gibi kriterleri karşılamadığı için…

Başka söze gerek var mı!

Ahlâksız Avrupa’ya özenen, ahlâksız Batı’ya hayran, kendi yaşam şartlarını beğenmeyen, aşağılık kompleksli ezikler iyi baksın.

Akif Beki’nin yazısı