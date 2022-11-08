Akdeniz Üniversitesi rektörü: Türkiye’de 22 binin üzerinde kişi organ nakli bekliyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Türkiye’de 22 binin üzerinde kişinin organ nakli için beklediğini söyledi.

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Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu’nda, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) Başkanı Mehmet Şahan ve üyelerle bir araya geldi.

Özkan, doktorlar ve sağlık personeliyle elinden gelenin fazlasını yaptıklarını söyleyerek şunları dedi: “Ülkemizde 20 bine yakın böbrek, binin üzerinde karaciğer, 809 kalp, 39 akciğer ve ince bağırsak nakli için bekleyen hasta var. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezimizde 2022 yılı kasım ayı itibarıyla 317 nakil yapılırken 163’ü canlı vericiden 21’iyse kadavradan oldu. Toplam 184 böbrek nakli, 48 karaciğer nakli, 82 kornea nakli ve üç kalp nakli yapıldı. Daha fazla organ bağışıyla daha çok hayatı kurtarabiliriz. Ülkemizde organ bağışının daha da yaygınlaştırılması ve yaşama tutunmak isteyen hastalara umut olmak için herkesin bağışta bulunması gerekiyor.”