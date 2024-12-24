Akaryakıt fiyatları için yeni düzenleme sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek akaryakıtı örnek vererek açıkladı: “Yönetilen fiyatların enflasyonla güncellenip güncellenmeyeceği hususunu değerlendiriyoruz.”

Fotoğraf: AA

Yönetilen/yönlendirilen ürünler fiyatı doğrudan kamu ya da kamuya bağlı kurumlar tarafından belirlenen veya fiyatı kamunun onayı neticesinde oluşan mal ve hizmet kalemlerini ifade ediyor.

Bu ürünlerden olan akaryakıta da altı ayda bir otomatik olarak Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarıyla artış yapılıyor.

IICEC Konferansı’nda konuşan Şimşek, bu konuda yeni bir adım atılabileceği ihtimalini artırdı.

Şimşek “Bazı kritik yönetilen fiyatların enflasyon ile güncellenip güncellenmeyeceği hususunu değerlendiriyoruz. Hepsini değil, bazı kritik kalemleri. Örneğin akaryakıtı düşünüyoruz” dedi.

‘Enflasyon yaratacak’

Açıklamayı X‘ten değerlendiren ekonomist İris Cibre “Ben neyin değerlendirildiğini anlamıyorum. Enflasyon yaratacak belli. Hedefinize sadık olduğunuzu göstermeniz gerekiyor” diye yazdı.



