Akaryakıt fiyatları etkisi: 10 araç sahibinden dokuzu ayağını gazdan çekti

Akaryakıt fiyatlarının bir yıl içinde üç kata yakın artması, araç kullanımında büyük düşüşlere yol açtı. Araştırmaya göre araç sahiplerinin yüzde 91’i artık daha az trafiğe çıkıyor.

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Temmuz 2021’de ortalama benzin fiyatı 7,84 TL’ydi. Şimdiyse bu fiyat son haftalardaki düşüşlere rağmen 23,66 TL seviyesinde.

Bu durum sürücüleri trafiğe çıkmaya korkar hale getirdi.

Ipsos tarafından 800 kişiyle online anket yöntemiyle gerçekleştirilen ‘Anti Kriz Monitörü’ araştırmasında araç sahiplerinin otomobillerini daha az kullanma eğiliminde olduğu ortaya çıktı.

Bugün araç sahiplerinin yüzde 91’i araçlarını daha az kullandığını belirtirken, ‘her zamanki gibi’ kullanmaya devam ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 8’de kaldı. Araç sahiplerinin yüzde 87’si daha önce istediği vakit aracını kullandığını ama şimdi gerekli olmadıkça kullanmamaya çalıştığını belirtiyor. Araçları ile artık hafta sonu gezmeye gitmediğini söyleyen araç sahiplerinin oranı yüzde 76, alışverişe araçları ile gitmeyenlerin oranı ise yüzde 69 oldu.

Çalışanlar otomobil yerine toplu taşımaya yöneldi

Araç sahibi çalışanların yüzde 71’i kendi araçları ile işe gitmektense toplu taşımayı tercih etmeye başladı. Diğer bir tasarruf yöntemi olarak da yakın çevrede oturan arkadaşlar ile birlikte araç ile işe gitmek ve masrafları paylaşma yöntemi tercih ediliyor. Araç sahipleri araçlarını daha az kullanmanın yanı sıra akaryakıt alımında da daha dikkatli davranıyor. Her 100 araç sahibinden dokuzu eskisine göre daha az miktarda benzin alıyor. Araç sahiplerinin yüzde 51’i daha önce araçlarının deposunu tam doldururken bugün gerektiği kadar aldığını, yüzde 39’u hiçbir zaman deposunu tam doldurmadığını ama şimdi eskisine göre daha az akaryakıt aldığını söylüyor.

Araç sahiplerinin yüzde 60’ı aracını satmayı düşünmezken, yüzde 12’si aracını satıp yerine yenisini almayı istiyor. Diğer taraftan araç sahiplerinin yüzde 28’i araçlarını satıp yerine de yenisini almamayı düşünüyor.