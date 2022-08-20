Akar: Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ağustos’tan bu yana Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini belirtti.

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Bakan Akar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte, tahıl koridoru anlaşması kapsamında Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadan dolayı enerji ve gıda krizi riskinin arttığını belirterek bunun üzerine Ukrayna limanlarında bulunan 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde, kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulmasının zaruret haline geldiğini hatırlattı.

Akar, şunları söyledi: ”Müşterek Koordinasyon Merkezi, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile yakın koordinasyon içinde yürütmektedir. 1 Ağustos’tan bu yana toplam 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken bunların 27’si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz.”

Ne olmuştu?

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ABD ve Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı sert yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar gıda ürünlerinin satışını kapsamıyordu ama Rusya’dan mal satın almak isteyenler bankacılık işlemlerine uygulanan yaptırımlardan çekindikleri için ticari anlaşmadan uzak duruyorlardı.

Ayrıca Ukrayna’nın sevkiyatına engel olan Rusya, anlaşma için kendi ürünlerinin de ihraç edilmesini kabul ettirmeyi dayatıyordu. Rusya’nın bu şartı kabul edilince anlaşmanın önündeki engel de kalkmış oldu. Böylece anlaşma Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nın katılımıyla 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalandı.

İmzaların atılmasını izleyen haftadaysa Milli Savunma Üniversitesi içerisine Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkez’in, Ukrayna’daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanklarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini yakından izleyeceği, Karadeniz’de oluşturulan koridoru kullanacak olan gemilerin ise, gerekmesi durumunda boğazlardan geçmeden önce denetleneceği bildirilmişti.