‘Ak trol’ün anket yalanı hakkında suç duyurusu

‘Ak trol’ Medya Muhtarı, MAK Danışmanlık’ın yayımladığını iddia ettiği bir anket üzerinden manipülasyon yapıldığını yazdı. Şirketin sahibi Mehmet Ali Kulat’sa böyle bir anketleri olmadığını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından sonra yayımlanan anketlere göre CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 10 puandan fazla fark atıyor.
En aktif ‘ak trol’lerden biri olan ‘Medya Muhtarı’ isimli Twitter kullanıcısıysa, anketlerin manipülasyon içerdiğini iddia etti.
Medya Muhtarı, kendi deyişiyle ‘CHP’li MAK Danışmanlık’ın bir anket yayımladığını ve burada Kılıçdaroğlu’nun yüzde 57, Erdoğan’ın yüzde 43 aldığını belirtti.
Twitter kullanıcısı, anketin detayının peşine düştüğünü, bu anketin sadece üç ili kapsadığını ama genel bir anketmiş gibi aktarıldığını öne sürdü.
MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat’sa böyle bir anketlerinin olmadığını duyurdu. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.