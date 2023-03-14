‘Ak trol’ün anket yalanı hakkında suç duyurusu

‘Ak trol’ Medya Muhtarı, MAK Danışmanlık’ın yayımladığını iddia ettiği bir anket üzerinden manipülasyon yapıldığını yazdı. Şirketin sahibi Mehmet Ali Kulat’sa böyle bir anketleri olmadığını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından sonra yayımlanan anketlere göre CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 10 puandan fazla fark atıyor.

En aktif ‘ak trol’lerden biri olan ‘Medya Muhtarı’ isimli Twitter kullanıcısıysa, anketlerin manipülasyon içerdiğini iddia etti.

Medya Muhtarı, kendi deyişiyle ‘CHP’li MAK Danışmanlık’ın bir anket yayımladığını ve burada Kılıçdaroğlu’nun yüzde 57, Erdoğan’ın yüzde 43 aldığını belirtti.

Twitter kullanıcısı, anketin detayının peşine düştüğünü, bu anketin sadece üç ili kapsadığını ama genel bir anketmiş gibi aktarıldığını öne sürdü.

%57 Kılıçdaroğlu

%43 Erdoğan Anket sonucu paylaşıyorlar.

Bir anketin detayının (MAK CHP'li)peşine düştüm.



Detay şöyle: Anket sadece 3 ilde yapılmış, Rize,Tunceli ve Yalova.

Bunu Türkiye geneli diye kitlelerine yedirip algı kasıyorlar.



Aslında yaptıkları manipülasyon ama, dava… https://t.co/F5Sry2Ehpj — Medya Muhtarı 🇹🇷 (@MediaMuhtari) March 14, 2023

MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat’sa böyle bir anketlerinin olmadığını duyurdu. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.