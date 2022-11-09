Ajda Pekkan ne zaman sahneye çıkacak?

Geçen hafta evinde düşüp ameliyata edilen Ajda Pekkan’ın yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahneye çıkacağı konuşuluyor.

Televizyon yazarı Sina Koloğlu, geçen hafta kalçasında meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edilen ve bir süre dinlenmek üzere konserlerini iptal eden Ajda Pekkan’ın sahnelere dönüşüyle ilgili aldığı bir bilgiyi paylaştı.

’76 yaşındaki Ajda Pekkan’ın ne zaman iyileşebileceği ya da tam olarak iyileşip tekrar sahneye dönüp dönemeyeceğinin konuşulduğunu’ belirten Koloğlu, “Sanatçının bir aksilik olmadığı takdirde, bu yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahne alacağını duydum” dedi.