Ajda Pekkan’ın menajeri: Ameliyat başarılı geçti

Evinde düşerek kalça kemiğini çatlatan ve acil ameliyata alınan Türkiye’nin süperstarı 76 yaşındaki Ajda Pekkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Pekkan’ın menajeri Oğuz Arınmış, ‘ameliyatın başarılı geçtiğini ve hiçbir sorun olmadığını’ kaydetti.

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Arınmış, dün yaptığı paylaşımla Pekkan’ın evinde düştüğünü ve kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle acil ameliyata alındığını duyurmuştu.

Habertürk’ün aktardığına göre tansiyon düşmesi sebebiyle kaza geçiren Pekkan dün akşam 18.00 sularında ameliyattan çıktı.

Arınmış, Pekkan’ın ameliyatının başarılı geçtiğini ve hiçbir sorunu olmadığını söyledi. Geceyi hastanede geçiren Pekkan kasım ayı konserlerini de iptal etti.

İki dizinden de ameliyat olmuştu

Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Pekkan, geçen yıl iki dizinden de ameliyat olmuştu.