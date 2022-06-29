Airbnb’den parti yasağı

Online ev kiralama platformu Airbnb pandemi önlemi olarak getirdiği partileme yasağını kalıcı hale getirdiğini duyurdu.

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Şirket açıklamasında ağustos 2020’de uygulanmaya başladığından beri yasağın halk sağlığını korumaya yönelik önlemden çok daha fazlası olduğunu vurguladı.

ABD San Francisco merkezli şirket yasağın ‘ev sahiplerini ve komşuları destekleyen bir topluluk politikasına dönüştüğünü’ ifade etti.

Açıklamada parti yasağının uygulamaya alınmasının ardından partilerle ilgili şikayetlerin yüzde 44 azaldığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca kiralanan evde kalabilecek kişi sayısı sınırı da kaldırıldı.