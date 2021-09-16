Ailesinden altı kişiyi üç hafta içinde Covid-19 nedeniyle kaybetti: Keşke aşı olmaları için daha fazla ısrar etseydim

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Lisa Wilson, üç hafta içinde altı akrabasını Covid-19 nedeniyle kaybetti. Hepsi aşısızdı. İnsanları aşı olmaya ikna etmek amacıyla kapı kapı dolaştığını söyleyen Wilson, aile fertlerini ikna edemediği için çok üzgün: “Keşke aşı olmaları için daha fazla ısrar etseydim.”

Fotoğraf: New York Post

Belle Glade kentinde yaşayan Lisa Wilson’ın dayısı, anneannesi ve dört kuzeni virüse yenik düştü. Önce dayısı Tyrone Moreland (48) ağustos sonunda hayatını kaybetti. Dayısının cenazesinden bir gün sonra anneannesi Lillie Mae Dukes Moreland (89) hastaneye kaldırıldı ve ertesi gün yaşamını yitirdi. Sonra da dört kuzeni arka arkaya hayatını kaybetti. Son olarak kuzeni Trentarian Moreland’i (44) pazar günü kaybeden Wilson, eşi başta olmak üzere yaşadığı yerdeki birçok kişiyi Covid-19 aşısı olmaya ikna etti.

Aile fertlerine de sürekli, “Olmalısınız” diye telkinde bulundu. Ancak onların aşı olmasını sağlayamadı. Altı akrabasını kaybettikten sonra yerel basına konuşa Wilson, “Her gün söylüyordum ama ikna edemedim. Şimdi dövünüyorum. Daha sert bir ton mu kullanmalıydım? Keşke daha fazla ısrar etseydim. Ne kadar üzgün olduğumu kelimelerle ifade etmem çok zor” diyerek duygularını ifade etti.

Dayısının ve kuzenlerinden birinin virüsü çalıştıkları fabrikada kaptıklarını düşünen Wilson, diğerlerinin onlardan alıp almadığından emin olmadıklarını belirterek şöyle devam etti: “Sanırım çocukları, ‘Aşı olmayın’ dedi. Bir de sosyal medyadaki aşı karşıtı paylaşımlardan etkilendiler. Anneannemin ağabeyi aşı olduktan kısa süre sonra virüse yakalandı. Belki bu da etkili oldu. O, hayatta, atlattı.”