Aile hekiminiz değişmiş olabilir

MESUDE DEMİR

Sağlık Bakanlığı’nın, aile hekimlerine kayıtlı nüfusu habersizce başka hekimlere ve göçmen polikliniklerine kaydırması güçlüklere yol açıyor. İstanbul’da da yüzlerce insanın aile hekimi habersiz değiştirildi. Aile hekimlerine giden hastalar değişikliği öğrenince şaşkınlık yaşadı.

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Birlik Dayanışma Sendikası Marmara Şube Başkanı Dr. Ahmet Tapduk Mehlepçi’nin verdiği bilgiye göre, bakanlık bu kaydırmaları aile sağlığı merkezlerinin (ASM) nüfuslarını azaltmak amacıyla yapıyor. Ancak planlı ve hesaplı değil, rastgele. Üstelik bu değişiklikten ne aile hekimini haberdar ediyor ne de hastayı.

Aileleri ASM’lere ‘bölüyorlar’

Kimlik numaraları 99’la başlayan yabancı hastaların kayıtlarının nüfusu düşük birimlere ya da göçmen polikliniklerine kaydırıldığını belirten Mehlepçi, şunları anlattı:

“Bir sabah uyanıyorsunuz aile hekiminize başvuruyorsunuz. Öğreniyorsunuz ki aile hekiminiz değişmiş. Bundan sizin haberiniz yok. Aile hekiminizin, hemşirenin, ebenin haberi yok. Yeni öğreniyor. Sadece bakanlık biliyor.

Kaydırma aynı aile sağlığı merkezindeki bir başka aile hekimine, başka bir ASM’dekine veya başka bir ilçedekine de yapılabiliyor. Veya göçmen polikliniklerine atıyorlar.

Hatta aileler aile hekimlerine bölünüyor. Ailede 99’la başlayan, geçici vatandaşlar başka aile hekimlerine ya da göçmen polikliniklerine kaydırılırken, onların Türkiye vatandaşı olan örneğin eşleri, çocukları kalıyor.

Hani 2025 ‘aile yılı’ olacaktı. Aile bireylerini neden başka semtlerdeki aile hekimlerine bölüyorlar?”

Aileler kadar ASM çalışanları da bu kaydırmaların olumsuz sonuçlarını yaşıyor. Ayın son birkaç gününde yapılan kaydırmalar ASM’lerin rutin işleyişini zorlaştırıyor.

Birkaç günde gebe izlemi ve aşıların tamamlanması bekleniyor

Normalde Sağlık Bakanlığı’nın ayın 25’inden sonra aile hekimlerine hasta ataması yapmaması gerektiğini vurgulayan Mehlepçi, şöyle devam etti: “Ayın 25’inden sonra atanan hastaların performanslarını yapmakta ve yetiştirmekte çok zorlanıyoruz. Çünkü biz maaşlarımızı negatif performans üzerinden alıyoruz. Yani aşısını yapamadığımız çocuğun, izlemini yapamadığımız gebenin parası (maaşımız) bakanlık tarafından bizden kesiliyor.

Şöyle düşünün; ayın 28’inde 29’unda veya 30’unda bir hekimsiniz ve size 566 hasta atanıyor. Bu 566 hastanın içinde hangileri çocuk, hangileri gebe, hangileri bebek, hangilerinin aşıları yapıldı, hangilerinin izlemleri yapıldı, bilmiyorsunuz. Hatta birçoğunun telefon numarası bile yok. Bu tarihten sonra yüzlerce insana ulaşıp, bunların aşılarının yapılıp yapılmadığını kontrol edeceğiz.

Ondan sonra izlemlerini, aşılarını insanüstü bir gayretle tamamlamaya çalışacağız. Bakanlık yine sormadan, danışmadan Google haritalarına bakarak atamaları yapmış.”

Aile hekimleri bu durumu bağlı oldukları ilçe sağlığı merkezine sorduklarında il sağlık müdürlükleri, il sağlık müdürlüklerine sorduklarındaysa bakanlık işaret ediliyor.