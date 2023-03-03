Ahmet Yaşaroğlu: Hizmet rezalet, tehdit eksiksiz

Depremde ortaya çıkan yıkıma, bu yıkımın felakete dönüşmesine, bunlar karşısında iktidarın tutumuna yönelik eleştiri, tepki ve protestolara karşı, iktidarın en tepeden en alta kadar yöneticilerinin savurdukları tehditlerin dozajı artarak devam ediyor. Grup toplantısında konuşan Erdoğan “…hakaretleri asla unutmadığımızı, ileride hesabını sormak üzere kayıtlarımıza aldığımızı da ifade etmek istiyoruz” derken, Bahçeli Elbistan’da iktidarı eleştiren depremzedelere “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsini dağıtın gitsin, indirin şunları. Hadi bakalım” diyor. Soylu’nun protestoculara “hodri meydan” dediğini de biliyoruz.
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