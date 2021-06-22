Ahmet Taşgetiren: Süreç bir şekilde konuşmaya mecbur ediyor herkesi

Siyasetin kuralı:

Kritik konular olduğunda üç gün susacaksın.

Yetmezse on gün susacaksın.

İddiaların odağında olabilirsin, ama kulağının üstüne yat, her şeyi duyma.

Kamuoyu balık hafızalıdır, birkaç gün sonra bakmışsın gündemin ilk sıralarından düşmüşsün.

Tamam böyle, susarak salvolardan korunmak gibi bir siyaset kuralından söz edilebilir.

Ama gerçeğin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi bir huyu da vardır.

Dosyalar gene de bir yerlerde duruyor.

Arşiv unutmuyor.

Susmak bir yöntemdir ama, görüyorsunuz ki, süreç bir şekilde konuşmaya mecbur ediyor herkesi.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı