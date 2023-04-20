Ahmet Taşgetiren: Size İHA-SİHA vermişiz, ne güzel yesenize?

Size ne güzel İHA-SİHA vermişiz, üstüne bir TOGG, üstüne bir uçak gemisi, bir Kızılelma… Ne güzel yesenize? Ama siz hep soğan da soğan dersiniz. Bu biraz Tanrı’nın yemek olarak bıldırcın ikram ettiği İsrailoğullarının soğan sarımsak istemesine benzemiyor mu?

İktidar cenahının, politikacılarıyla, biraz din bilgini de olan sosyologları ile seslendirdiği söylem böyle değil mi? Ya da şöyle:

Soğan gündemi provokasyon. Artık Amerika’dan mı, Avrupa’dan mı, bir soğanla bize diz çöktüreceklerini zannediyorlar.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı