Ahmet Taşgetiren: Seçmeni aptal yerine koyan üsluplar

Kendi bakanlığına deterjan satan bakanın teşekkürle uğurlandığı ülkeyiz. Kriminal tiplerin o işleri soruşturmaktan sorumlu bakanlarla boy boy fotoğraf çektirildiği ülkeyiz.

Bütün bunların yanında ben en çok “Reis’in ayaklarını yalamak”tan söz eden kimseye bugüne kadar hiçbir şey söylenmemiş olmasının ortaya çıkardığı “Onur sorunu”na bakıp hayıflanıyorum. Kürsülerden “Biz buradan ne söylersek yersiniz” üslubunda seçmeni aptal yerine koyan üsluplar da çok derin bir “insan onuru” nu yansıtıyor, ister anlayalım ister anlamayalım.

Sözü uzatmayayım, tam bu noktada 6’lı Masa’nın ortaya koyduğu anayasa taslağında Anayasanın temel hakları düzenleyen ilk maddesine “İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir” ifadesi eklenmesini, son mutabakat metninde de ona vurgu yapılmasını önemsedim. “Devletin temel işlevinin insan onurunu korumak ve ona saygı göstermek olduğu vurgusu” bu ülkede yaşayan herkesin görmesi ve takipçisi olması gereken bir hassasiyettir. Bu hassasiyetteki tutarlılığın da gözetmeni olacağımız bilinmelidir.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı