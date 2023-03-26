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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Özlem Zengin’in içinden geçenler

(…)Özlem Zengin’in son cümleleri şöyle: “Camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum. Keşke daha insani, seviyeli, İslâmî bir ortamda tartışabilsek.”

Özlem Zengin’in içinden geçenleri okumak zor değil. Bunu içerisinin – dışarısının aynı anda okuduğunu ve “İslam’da kadının statüsü” noktasında bir kanaat edindiğini düşünmek de yanlış olmaz. Nasıl bir izlenim veriyoruz, dersiniz?


Ben bu işi düşünmeye taa alfabeden, “Kadın insandır”dan başlanmasını, “Allah kadını insan olarak yarattı ve onun bünyesine -bütün insanlar gibi- en güzel yaratılış özünü koydu, üstelik insan neslinin devamını onun varlığıyla kaim kıldı” ile devam edilmesini, bu temel yaklaşıma aykırı tüm yaklaşımların yanlış olduğunu belirterek devam edilmesini isterim. Ebediyyet yolculuğunda erkekle kadın arasında en küçük bir fark bulunmadığı bilincini de buna ilave etmek lazım.

“Kadının statüsü” konusunda Camiamızın kafası net değil, hatta karışık. “Ne kadar eğitim göreceği” hususu bile netleşmiş değil. Ama bunlar, insanlığın akışına paralel gitmeyen bir yaklaşım. Kadının bilgiye ulaşacağı gerçeği karşı konulamaz bir gelişme. O zaman İslam’la bilgi arasında çelişki olmayacağı noktasında netleşmek kaçınılmaz.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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