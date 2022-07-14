Ahmet Taşgetiren: Osman Kavala davası başından beri siyasi bir dava halindedir

Osman Kavala davası başından beri siyasi bir dava halindedir.

Bu davaya içerde siyasi irade tedahül etmiş midir? Evet etmiştir. İktidar cenahının Kavala’ya yönelik açık ve suçlayıcı beyanları vardır.

Bu tavır “Yargı bağımsızlığı – tarafsızlığı”nı ihlal anlamına gelir mi?

Buna “hayır” demek mümkün değildir. Hele siyasi iktidarın belirleyici konumu karşısında özellikle siyasi davalarda yargının bağımsız kalabilmesi, çok büyük cesaret meselesi, ya da her türlü yaptırıma maruz kalmayı göze alabilmekle ilgilidir.

Yargıçların değiştirilmesi, zaman zaman sürgün tarzında tayinlere maruz kalmaları Türkiye’de ahval-i âdiyedendir.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı