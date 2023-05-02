Ahmet Taşgetiren: Ne oldu da kul hakkı söylemi tutmaya başladı?

Ne oldu da, Kılıçdaroğlu’nun “kul hakkı, haram yememe ve dürüstlük” söylemi siyaset zemininde tutmaya başladı?

Soralım: Şu anda iktidar cenahı yüreğinden koparak, “Bizim iktidarımızda bu alanlarda hiçbir sorun yok” diyebiliyor mu? İktidarı her şeye rağmen inanç temelli olarak savunma zorunluluğunu hisseden “Dostlar” iktidar cenahında tam da bu alanlarda hiçbir sorun yaşanmadığından emin mi?

Yoksa herkeste bir miktar “Kirlenme” notu var da, boyutları her ne kadarsa bunlar, “Siyasette olur böyle şeyler” savunması içinde mi hazmediliyor?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı