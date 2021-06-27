Ahmet Taşgetiren: Nasıl oluyor da bir adam en kritik alanlara ulaşıp faaliyet icra edebiliyor?

Bir adam gündemde. Nerede ise herkese bir şekilde dokunmayı başarmış. Kimine uçak tahsis etmiş, kimine helikopter, kimine audi marka milyonluk araç, kiminin doğum gününü pahalı bir hediye ile kutlamış, kimini cennete özenerek inşa edilmiş otelinde ağırlamış, 10 milyon euroluk rüşvetlerle bakanlıklarda iş bitirmeye çalışmış….

Her yere nüfuz etmesini sağlayacak bir maymuncuk üretmeyi başarmış. Beştepe muhitlerinde bile icra-yı faaliyet edebildiğini düşündüğünüzde, İçişleri Bakanı ile temasının olması yadırganmıyor.

Başbakanları otelinde ağırlaması ahval-i adiyeden oluveriyor. Gazeteci ne ki?

Nasıl oluyor da bir adam böyle en kritik alanlara ulaşıp faaliyet icra edebiliyor? Bir kirlenme motifi ise, herkese kirinden paylaştırabiliyor?

“Kolay nüfuz edilebilir bir devlet yapımız” var mı?

Söz konusu adamın işlerine bakıp, siz de bu soruyu sormuyor musunuz?

“Türkiye’nin Beka sorunu olduğu” en tepeden ilan edilen bir ülkede, bu kolay nüfuz edilebilirlik, asıl beka sorununu teşkil etmiyor mu?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı