Ahmet Taşgetiren: Mehmet Şimşek’in geçeceği sırat köprüsü

Mehmet Şimşek ekonomiyi sırtlandı ve memleketi sırat köprüsünden geçirecek. Bugüne kadar epeyce yük oluşturdu ekonomi yönetimleri. Enflasyon neresinden bakılırsa bakılsın ekonomide işlenen günahların ürünü, herkesi yakıyor.

Enflasyonu aşmak… Belki cennetin ışıklarını gösterecek ilk işaretler… Nasıl aşacaksın?

Sırat köprüsü şu:

-Faiz artıracaksın ama Cumhurbaşkanı’nın faiz hassasiyeti var. Hadi Cumhurbaşkanı bazı şeylere göz yumacak ama, yüzde kaç artırmaya göz yumacak? Şimşek, bir gözü hep Cumhurbaşkanı’nın hassasiyetine bakarak mı ilerleyecek?

-Bir “Acı reçete” gerekiyor ama, az ilerde 2024 yerel seçimleri var ve Cumhurbaşkanı, 2023 seçimlerini, yerel seçimler zaferi ile taçlandırmak istiyor. Hele İstanbul, hele Ankara…. Oralar yeniden kazanılmazsa, hiçbir zafer tatmin edici olmaz. “Acı reçete” ile seçim kazanmak akıl kârı mı? 14 Mayıs – 28 Mayıs’ta kasanın ağzı açılarak kazanılmış bir seçim dururken, “Acı reçete” demek, mahalli seçimleri vurmak demek, Şimşek sırat köprüsünde adım atarken tabii ki bunu dikkate alacak.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı