Ahmet Taşgetiren: Kaybetme psikolojisi Erdoğan’ın her haline yansıyor

Birkaç gündür, siyasette üslup meselesi üzerine düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki üslup farkı üzerine…

Yazılması gereken bir fark var ve peşinen bence orada Cumhurbaşkanı adına fark edilir bir özensizlik, buna karşı Cumhurbaşkanı adayı adına seçilmiş bir özen dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gergin. En zor seçimine girdiği izlenimini her haliyle yansıtıyor. Kaybetme psikolojisi her haline yansıyor. O yüzden de üslubu her türlü yargılamayı, dışlamayı, hatta hakareti içermekten geri kalmıyor. Cami avlusunda muhalefete “Yuh” çeken insanlara “Yuh çekmek yetmez, onları siyasi mevta haline getirin” gibi bir ifadenin nazikçe seyleyeyim “sakil” olduğunu anlamak için özel bir yetenek sahibi olmak gerekmiyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı