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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: İstanbul için farklı bir kayyım formülü mü?

“Kayyım” tayini, Merkez’in Yerel yönetim, daha doğrusu Yerel’i belirleyen seçmen iradesi üzerindeki en hard tahakkümünün görüntüsüdür. Ama zaten Merkez, mesela Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile şehirlerde her türlü tasarrufta bulunabilmektedir. Meselâ “Rezerv alan uygulaması”na karar verebilmek, şehirlerin her türlü planlamasına müdahale edebilmek anlamına da geliyor.

Şöyle çarpıcı bir ihtimal üzerinde düşünelim meselâ: Diyelim İstanbul’u Ekrem İmamoğlu yeniden kazandı, Kurum da kaybetti. Ama Merkez, Kurum’u Çevre ve Şehircilik Bakanlığına atadı. Ve Kurum geldi İstanbul’da “Depreme karşı tedbir” adı altında operasyonlar yürütmeye başladı. Rezerv alanlar, kamulaştırmalar, inşaatlar vs…


Ne olacak o zaman? İmamoğlu ile Kurum İstanbul’u birlikte mi yönetecekler?

Hani Kabaktepe’nin “Bakanlık yürütüyor” dediği Kanal İstanbul, Kurum’un liderliğinde devam mı edecek?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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Goldman Sachs: MB’nin faiz artırımı tek seferlik

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Paranın halleri

Paranın baş rol oynadığı kimi dram, kimi vodvil olan hikayeler çoktur bu ülkede. Çoğu gizli kalmaz yazılara kitaplara konu olur ama değişen pek bir şey olmaz. Çünkü mesele kişiler değil, düzendir. İnsan egemenliğini paraya kaptırmıştır bir kere!