Ahmet Taşgetiren: Demirtaş’ın ‘açılım’ını önemsiyorum

Halen Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş kanalıyla bir çok aydın, yazar, kanaat önderi ile birlikte bana da bir mektup göndermiş. Anladığım kadarıyla Demirtaş, ‘iktidar karşısında eleştirel duruş’u ortak zemin olarak değerlendiriyor ve ülke geleceği için bir ‘ortak duruş’ çağrısında bulunuyor.

Sayın Demirtaş’ın bu mektubu, muhataplarının ‘farklarını fark etmeden’ yazdığı düşünülemez. Farkları dikkate alarak yazdığı noktasından hareket edildiğinde ise amacın, ‘Farklara rağmen ülke için ortak zeminler üretilebilir’ kanaatinin ürünü olduğu sonucu çıkar.

Ben iletişimi önemsiyorum. Türkiye için ortak arayışlar zemini bulunmasını, oluşturulmasını önemsiyorum. Onun için Demirtaş’ın ‘Açılım’ını önemsiyorum.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı