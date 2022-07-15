Ahmet Taşgetiren: Darbe girişimi önlenebilir miydi?

binbaşı, saat 14.20’de MİT’e gelmiş ve “Gece çok kan akacağını, belki de darbe olacağını” bildirmişti. Binbaşı bu bilgiyi, örgüt içindeki Binbaşı ve Tabur Komutanı Deniz Aldemir’den almıştı.

İhbarı yapan binbaşının amacı çok çok açık ki, bir darbe girişimini önlemekti.

Peki ne oldu da, MİT bu değerlendirmeyi yapmadı, yapamadı?

MİT Başkanı’nın bu ihbarın ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la görüştüğü biliniyor. Bu görüşmede gelen ihbarın ele alınmadığı düşünülemez. Öyleyse ikili değerlendirmede de darbe ihbarı “önceden tedbir alınacak ölçüde” ciddiye alınmadı.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı