Ahmet Taşgetiren: Beş partinin ekonomi kurmayları olmasaydı

Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağzından “Birlikte girersek oylar bölünmez”demişsiniz, adıyla sanıyla CHP’den farklı olan, bir kısmı yeni kurulduğu için kendi varlık mücadelesini veren, buna rağmen logolarından vazgeçip hitap ettikleri kitleler tarafından yadırganma pahasına CHP şemsiyesi altında seçime girmeyi kabul eden ve bağlılarına “CHP’ye oy atın, Kılıçdaroğlu’na oy atın” çağrısı yapan partilerin fedakarlığını gören yok. Ne yapacaklardı bu partiler, “İktidarı düşürmek ve CHP’yi iktidara getirmek” gibi bir motivasyonla mı hareket edeceklerdi? O zaman kitlelerinden bir tek oy alabilirler miydi? Tabii ki “Şu listede bizim de adayımız var, ona oy verin”dediler.

Soru şu: CHP kendi asıl oyunu alabildi mi acaba? Milletvekilliğini profesyonel meslek haline getirdikleri bilinen adaylar kendi kitlelerinde hala karşılık bulabiliyorlar mı? CHP sadece kendi kadrolarıyla toplum önüne çıksa bu kadar oyu alabilir miydi? Diyelim ekonominin en başat gündem olduğu bir seçim ortamında, diğer 5 partinin ekonomi kurmayları olmasaydı sadece CHP kadrosu toplumda güven oluşturur muydu?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı