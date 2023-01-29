Ahmet Taşgetiren: Bahçeli’nin Sinan Ateş’i görevden alma sırrı neydi?

Semih Yalçın, belli ki yaptığı acayip açıklama ile Ateş ailesinin yüreğindeki koru bir kere daha alevlendirdi.

Orada bir sorun var. MHP işin içinden çıkamıyor. Kim neye nereye kadar katıldı, ya da katılmadı, ortaya çıkarmak için çırpınsanız ya.

(…)

Devlet Bahçeli’nin Sinan Ateş’i görevden alma sırrı neydi ki, şehadet günlerinin tam ortasında bu sırdan söz edildi?

(…)

MHP başka bir şey yapabilmeliydi. Ülkücü yola hizmet etmiş bir insan sokak ortasında vurulduğunda, en yüksek sorgulamayı yapabilmeli, katillerin peşine düşebilmeliydi. Bahçeli’nin sesi gürdür. Asıl o zaman çok daha gür çıkmalıydı. “Evlatlarımı feda etmem” derken, bu Sinan Ateş değilse hangi evladından söz ettiğini daha açık ortaya koymalıydı.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı