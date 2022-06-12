Ahmet Taşgetiren: AK Parti bile tabanını, Bahçeli-Perinçek söylemi istikametinde dönüştürmüş gözüküyor

Şu anda AK Parti liderliği ile taban arasında HDP konusunda bir kanaat birliği oluştuğu söylenebilir; “HDP kötü, Kandil’in devamı, onunla ilişkili herkes de terörle iş birliği halinde, Türkiye’nin düşmanı.”

Bu MHP’nin de söylemi.

Çözüm süreci döneminde AK Parti liderliği, tabanı, “ikna etme” gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu görmüştü. Biz, Akil İnsanlar’ın “İç Anadolu” heyeti olarak bu noktada en çetin şartları biz yaşamıştık.

Çözüm süreci, “Türk – Kürt kardeşliği” üzerine kurulmuştu. “Analar ağlamasın”dı. “Türklerle Kürtler evlilikle, ticari ilişkilerle, binlerce yıl İslam içinde yol almakla” iç içe geçmişlerdi. Biz bunu anlattık. O dönemde iktidar da, MHP ve Perinçek’in partisi (o dönem İşçi Partisi) ile boğuşuyordu. Bize de alanda en büyük tepki bu iki yapıdan gelmişti.

Bugün iktidarla MHP ve Perinçek’in dili aynı noktada buluşmuş durumda. İlginç olan, AK Parti bile tabanını, Bahçeli -Perinçek söylemi istikametinde dönüştürmüş gözüküyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı