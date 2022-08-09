Ahmet Takan: Sarayda yeni bir özel komisyon kurulmuş

Sarayda yeni bir özel komisyon kurulmuş… Topal ördek komisyonu!.. Ben öyle isimlendirdim. Siz isterseniz, “AKP, seçimde Parlamento çoğunluğunu kaybederse, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kazanırsa, başına ne gibi işler gelebilir araştırma komisyonu” da diyebilirsiniz.

Saray kaynağımla sohbet ederken, “Tayyip Erdoğan hesap kitap adamıdır. Her türlü ihtimali değerlendiriyor, masaya yatırıyor ve ona göre çalışıyor “dedi. Kaynağım, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından çok emin. Ancak, ortak sıkıntılarını açık etmeden de edemedi; “Tayyip Erdoğan kazanacak ama herhalde millet bu sefer faturayı AKP’ye kesecek. AKP, Meclis çoğunluğu kaybedecek. MHP, hep baraj altı görünüyor. Cumhur İttifakı devam etse de Meclis çoğunluğunu kaybedebilir.”

Ahmet Takan’ın yazısı