Ahmet Takan: İddia o ki Soylu’nun görevinden alınması an meselesi

Devlet” dediğimizde aklıma ilk gelen adreslerden biridir İçişleri Bakanlığı…

Bir süredir, heyecan ve tedirginliğin hakim olduğu bekleyiş var. Kaymakamlar, Emniyet Müdürleri ve Valiler kararnamesi bekleniyor.

İddia o ki; bazı sıkıntılar yüzünden saraya gönderilen kararnameleri, Tayyip Erdoğan tutuyor…

İddia o ki; Tayyip Erdoğan, seçime İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ona bağlı teşkilat yapısıyla gitmek istemiyor…

İddia o ki; Eli kulağında… Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı görevinden alınması an meselesi…

Ahmet Takan’ın yazısı