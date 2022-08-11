Ahmet Takan: AKP kulislerinde heyecanlı bir bekleyiş başladı

Yırtıklar o kadar büyüdü ki; ne yapsalar yama tutmuyor!.. Tayyip Erdoğan, bir ara gazı hamlesi daha yapacak. AKP kulislerinde heyecanlı bir bekleyiş başladı… “Reis en esaslı bombaları patlatacak” beklentisi…

14 Ağustos (Pazar) AKP’nin 21’nci kuruluş yıldönümü… Sahaya inemeyen AKP mebusları son bir ümit o günü bekliyor. Neyi?..

AKP’nin kuruluş yıldönümünde, “Reis’in peş peşe bombaları patlaması”nı… İktidar kulislerinde konuşulan “bomba” ana başlıklarını şöyle özetleyebilirim:

-“Bay Kemal”e esaslı bir ‘hodri meydan’ daha çekilmesi…

-Siyasi mahkumlara, kısmi veya genel af…

-Boş tencere partisinin kızgınlığını hafifletecek yeni ekonomik önlemler…

Şapkadan tavşan çıkar mı?..

14 Ağustos Pazar gününü hep beraber bekleyip, göreceğiz…

Ahmet Takan’ın yazısı