Ahmet Takan: ABD seçimleri görmeden Türkiye konusunda adım atmak istemiyor

O halde gelelim asıl soruya; 2023 seçimleri bu süreçten nasıl etkilenir, sonrasında ne olur? Şurası kesin ki, Rusya mevcut iktidarla devam etmek, batı ise muhalefet ile yeni bir başlangıç yapmak ister. Peki, taraflar bu isteklerine yönelik olarak seçimlere müdahale etmeye çalışır mı? Bence Türkiye ne batının ne de Rusya’nın gözünde henüz o konumda bir etken değil. Olursa ne âlâ türünde daha ziyade.

Amerika’nın ne olur olmaz diye ‘B’ planı olarak NATO’nun gayri resmi sınırını Türkiye’den Yunanistan’a geri çekmesi de bu minvalde bir alternatif strateji. Rusya’nın “Türkiye’yi AB’nin gaz üssü yapabiliriz” açıklaması da bu minvalde mevcut iktidara destek. İkisinin de uygulanabilirliği -şu andaki şartlara göre- yok.

Türkiye öyle ya da böyle NATO üyesi iken sınırların Yunanistan’a çekilmesi çok anlamsız. ABD çok açık olarak 2023 seçimlerini görmeden Türkiye konusunda adım atmak istemiyor.

Ahmet Takan’ın yazısı