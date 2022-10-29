Ahmet Takan: 20 yıldır aynı zehri kusuyorlar

Yanlış anlamayın ama artık kabak tadı verdi!.. Neymiş efendim?.. Diyanet, Cuma hutbesinde ATATÜRK’e yer vermemiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı anmamış… Kişilerin kendilerini rahatlatma alanı olarak kullandıkları sosyal medya platformlarında tepkiler… Her zamanki gibi beylik, tek düze!.. Yaygın medyada, durumu eleştiren, karnından konuşan isimsiz yetkililer!.. Sanki ilk defa oluyor!..

20 yıldır aynı zehir kusuyorlar!.. Kutsal gecelerde okunan mevlitlerde, ATATÜRK ve kahraman silah arkadaşlarına rahmet okumayı kaldırmakla yola başladılar!.. Perşembe’nin geleceği Çarşamba’dan belliydi!..

O zamanlar bas bas bağırıyorduk… Rifat Börekçi’yi anlatıyorduk. Ahali, meşhur bir su börekçisinden bahsettiğimizi sanıyordu!..

Ahmet Takan’ın yazısı