Ahmet Saltık: İktidarın hedefi İBB'ye el koymak

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İktidarın hedefi İBB’ye el koymak.

Bahçeli’nin ardışık Öcalan iletileri sürerken kayyum atamaları durmadı. Tunceli ve Ovacık belediyelerinin ardından Akdeniz belediyesinde de kayyum operasyonu yapıldı. İmamoğlu davası habire erteleniyor, sürekli tehdit altında tutuluyor. Bir milyonluk dev ilçe Esenyurt’ta Ahmet Özer, CHP’nin çok güçlü olduğu Beşiktaş’ta belediye başkanı Rıza Akpolat, evine şafak baskını ile gözaltında. İlk 48 saatte ifadesine başvurulmamış! CHP’nin ne tepki vereceği yoklanıyor.

Ancak CHP bu “sınamalarda” bekleneni veremiyor. En güçlü olduğu ilçede, İmamoğlu ve Özel’in katılmasına karşın, olay henüz çok taze iken bile coşkulu kalabalıklar toplanamıyor. Sorun kuşkusuz salt CHP’nin değil. Bu ciddi sorunsalın siyaset bilimince derinlikli irdelenmesi gerekli.

Gözaltından başkan Akpolat’ın sıcacık iletisi ulaşıyor: “Aşevinden günde 5 bin yurttaşımıza yemek yolluyorduk. Bu ihtiyaç sahiplerinin yemek gereksinimleri eksiksiz sağlanmalı.” Hemdert olma bu!

İktidara geri adım attırabilecek bir karşı çıkış henüz sergilenemedi, çember giderek daraltılıyor.

Ahmet Saltık’ın yazısı