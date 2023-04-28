Ahmet Hakan, siyasi danışmanlığa soyundu: İnce düşüyorsun, polemik çıkar

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, siyasilere tavsiyelerde bulunurken Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce’ye polemik çıkarmayı uygun gördü.

Ahmet Hakan’dan ‘danışman olsaydım’ tavsiyeleri. (AA)

Hürriyet yazarı, İnce’den başka DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hür Deva Partisi’ne (HÜDA-PAR) ‘tavsiye’ verdi.

Hakan, saydığı siyasi sisimlerin danışmanı olsaydı vereceği ‘tavsiye’leri şöyle sıraladı:

*Babacan! Sen bence çok konuşma. İttifaka zarar veriyorsun.

*İmamoğlu! İyi gidiyorsun ama azıcık ciddi ol.

*Derya Yanık! Çok malzeme veriyorsun. Verme.

*İnce! Düşüşe geçiyorsun, polemik çıkar.

*Davutoğlu! “Ben başbakanken” deme. Antipatik oluyorsun.

*HÜDA-PAR! Zaten karışık olan çarşıyı daha fazla karıştırmayın.

*Bakan Kurum! Senin biraz fazla görünmende yarar var.