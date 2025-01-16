Ahmet Hakan: 'Los Angeles'ta villası olan ünlüler' diye bir liste dolanıyor, benim de adım var

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“Los Angeles’ta villası olan ünlüler” diye bir liste dolandırılıyor internette.

Ali Koç’un, Acun’un, Serenay Sarıkaya’nın yanında benim de adım var.

4 milyon 7 yüz bin dolarmış benim villa.

En az on sekiz kişi aradı.

“Los Angeles’ta villan varmış abi. Geçmiş olsun” diye.

Sesime kaderine müthiş rıza gösterenlere özgü bir tevekkül tınısı katarak…

Şu yanıtı verdim:

“Önemli olan cana bir şey olmasın. Malın bir önemi yok.”

Ankara’da bir “Ahmet Hakan Konakları” var.

Bir ara bu sitenin önünden kim geçse fotoğrafını çekip bana yolluyordu.

“Oooooo! Ankara’da siten varmış dostum” falan diye.

Mansurland’deki Ahmet Hakan Konakları’ndan Los Angeles’ta villaya!

Eh bu da az bir aşama değil yani.

Sonuçta…

Ev kira ama hakkımdaki hayaller Los Angeles.

Ahmet Hakan’ın yazısı