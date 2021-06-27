Ahmet Hakan: Herkesin kendi kitlesi var ve herkes yalanını kendi kitlesine söylüyor

Eskiden…

Bir haber yalan çıktığında…

Haberi yazan üç gün kendisine gelemezdi.

Ayıplamalar, kınamalar, yadırgamalar falan…

Bazen özür bile kurtarmazdı.

Ama artık öyle bir dönemde yaşıyoruz ki…

Bu tür yalanları, “Yalan da olsa söyle, hoşuma gidiyor” diye karşılamaya baştan razı bir kitle var.

Hele işin içine Katar katılmışsa…

Bu kitle için ballı kaymak oluyor.

Bu durum, sadece o kitleyle de sınırlı değil.

Herkesin kendi kitlesi var ve herkes yalanını, kendi kitlesine söylüyor.

Her kitle de kendine söylenen yalandan memnun.

Dolayısıyla utandırılma, ayıplanma, yadırganma riski sıfır.

Ahmet Hakan’ın yazısı