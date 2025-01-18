Ahmet Hakan: CHP yönetiminin yaptığı hiçbir şeyi beğenmemek, CHP tabanının bir kısmında bir alışkanlığa dönüşmüş

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Özgür Özel, Beşiktaş’a kamp kurdu. / Ekrem İmamoğlu, kendini ortaya attı./ Partide tepki açıklaması yapmayan kalmadı./ Mitingler düzenlendi. / Mansur Yavaş dahil başkanlar Beşiktaş’a geldi. / Taban seferber edildi.

Kısacası CHP, Beşiktaş konusunda…

Elinin ucuyla falan değil bütün gövdesini ortaya koyarak tepkisini gösterdi.

Bunu bile beğenmeyip “CHP çok pasif kaldı” diyebilenler var.

CHP yönetiminin yaptığı hiçbir şeyi beğenmemek, CHP tabanının bir kısmında bir alışkanlığa dönüşmüş durumda.

Ne yapılmasını istiyorlar acaba?

CHP’nin illegaliteye geçmesini falan mı istiyorlar?

Ahmet Hakan’ın yazısı