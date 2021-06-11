Ahmet Hakan: Bizim millet, maalesef bayılır projelere

Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.

Kanal İstanbul’a itiraz etmek, tek başına puan kazandırmaz.

Muhalefet partileri, eğer puan kazanmak istiyorlarsa…

Kanal İstanbul’a itiraz ederken…

Kanal İstanbul’dan daha parlak, daha cazip, daha etkileyici bir projeyi de müjde olarak vermeliler.

Böylece…

Hem sürekli “yaptırmam” demekten kurtulmuş olurlar.

Hem de kendileri daha güzelini, daha iyisini üretmiş olurlar.

Unutulmasın ki Türk siyasi tarihi…

“Yaptırmam” diyenler ile “Yaparım” diyenlerin mücadele tarihidir.*

Ve acı hakikat: Mücadeleyi her zaman “Yaparım” diyenler kazanmıştır.

Ahmet Hakan’ın yazısı